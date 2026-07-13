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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.26 16:30

В главную базу Северного флота прибыл учебный корабль «Перекоп»

В главную базу Северного флота прибыл учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», который совершил переход из Балтийска в Североморск, пройдя более 2000 морских миль.

В Североморске учебный корабль встретил начальник боевой подготовки Северного флота контр-адмирал Павел Шульга. Он поздравил курсантов и экипаж корабля с прибытием в главную базу Северного флота.

На борту УК «Перекоп» курсанты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Военно-морского политехнического института, которые проходят штурманскую практику. Вместе с российскими курсантами в походе также участвуют иностранные военнослужащие из дружественных государств, обучающиеся военно-морскому делу в России.

В ходе морского похода курсанты прошли практику по штурманским дисциплинам, совершенствовали навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировали обязанности вахтенных офицеров и штурманов. Перед прибытием в Североморск на борту корабля будущие офицеры сдали зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.

В море с курсантами были проведены занятия по борьбе за живучесть, и противороботовой защите корабля, которая включала в себя противодействие беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам условного противника.

Во время межфлотского перехода для курсантов, впервые вышедших в море, был проведен ритуал посвящения в моряки-надводники, в ходе которого ребята выпили морскую забортную воду и произнесли традиционное «Мама я моряк!».

На Северном флоте для курсантов и экипажа корабля подготовлена культурная программа, в ходе которой также предусмотрено посещение Военно-морского музея Северного флота и его филиалов. После чего курсанты вернутся в свои учебные заведения. На смену им на борт учебного корабля прибудут очередные курсанты высших военно-морских учебных заведений Минобороны России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, штурманский поход учебного корабля «Перекоп» продлится до середины декабря 2026 года. В общей сложности кораблю предстоит пройти порядка 30 тыс. морских миль. Его маршрут будет проходить по Северному морскому пути, 4 океанам, 14 морям, 23 проливам и 9 заливам. В соответствии с планом похода корабль посетит 20 портов, 12 из которых – порты иностранных государств. Среди российских – порты Архангельск, Никольское, Петропавловск-Камчатский, Владивосток. Среди иностранных – Камрань, Сиануквиль, Мапуту, Пуэнт-Нуар, Ломе, Конакри и многие другие.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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