В Год педагога и наставника в Мурманской области пройдёт серия мероприятий для педагогов детских школ искусств

В Мурманской области стартовал новый сезон региональных мастер-классов для преподавателей детских школ искусств. В рамках серии мероприятий опытные преподаватели и молодые специалисты делятся с коллегами опытом, новыми знаниями и методиками.

В 2022 году в регионе прошло 29 мастер-классов, в которых приняли участие 384 преподавателя. В Год педагога и наставника планируется увеличить показатель, расширить географию и тематический спектр, а также привлечь молодых специалистов, обладающих современными методиками преподавания и высоким уровнем мастерства. Мастер-классы, проводимые на площадках школ искусств Мурманской области, дают отличную возможность познакомиться со спецификой работы коллег из других учреждений, совместно сформировать новые идеи и совершенствовать компетенции.

В 2023 году детскими школами искусств уже заявлено более 40 мастер-классов по вопросам художественного и музыкального направления. Кроме того, в программу будут включены дополнительные тренинги, направленные на совершенствование навыков развития, позиционирования, профилактики профессионального выгорания.

Как сообщает региональное Министерство культуры, первое мероприятие уже прошло на базе Детской школы искусств в Апатитах. Мастер-класс «Стилизация и разработка образа – портрет человека и фигура животного» преподавателя Анны Кощенко посетили коллеги из Апатитов, Кировска, Коашвы и Ковдора.

Фото: https://gov-murman.ru