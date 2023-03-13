В Год педагога и наставника в областной детско-юношеской библиотеке откроется тематическая выставка

В рамках Года педагога и наставника в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой открывается тематическая выставка. В экспозиции – литература, знакомящая с профессией педагога и выдающимися деятелями отечественной педагогики. Большой раздел выставки наполнен лучшими произведениями отечественных и зарубежных авторов, раскрывающими образ учителя, школы и ученика, рассказывающими об увлекательной, наполненной событиями, школьной жизни.

У посетителей будет возможность увидеть экспонаты мини-музея школьных предметов и познакомится с литературой о них.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, всего на выставке будет представлено свыше ста различных материалов: официальные документы, книги, периодические издания, информационно-библиографические издания библиотеки, оптические диски.

Экспозиция начнёт работать 16 марта, в открытии выставки примут участие специалисты детских и школьных библиотек города и области. Выставка будет работать в течение всего 2023 года, для посетителей будут организованы экскурсии с посещением выставки.

Фото: https://gov-murman.ru