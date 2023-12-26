В Год семьи новые пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроются в Печенге, Алакуртти и Заполярном

В рамках оперативного совещания правительства региона 25 декабря заместитель губернатора Елена Дягилева напомнила о том, что 2024 год объявлен Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи.

«Поддержка северян с детьми, а также сохранение и популяризация семейных ценностей – безусловный приоритет правительства нашего региона. В будущем году планируется ещё больший масштаб работы», – подчеркнула Елена Дягилева.

Вице-губернатор рассказала, что наряду с мерами, призванными оказать финансовую поддержку, в Мурманской области реализуется большое число программ для организации досуга северян с детьми, в том числе создан новый проект «СОПКИ.СЕМЬЯ». В рамках стратегического регионального плана «На Севере – жить» первые центры, в которых молодые семьи могут с пользой провести время, получить консультацию профильного специалиста, уже начали работу в Мурманске, Североморске и Полярном.

«В общей сложности за три месяца работы в «СОПКАХ.СЕМЬЯ» прошло более 70 мероприятий, участниками которых стали более 2 тысяч человек. В Год семьи новые пространства проявятся в Печенге, Алакуртти и Заполярном», – подытожила Елена Дягилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, что Год семьи будет проводиться в России уже во второй раз: впервые он прошёл в 2008 году, положив начало традиции указом ппезидента посвящать год той или иной важной теме для привлечения общественного внимания и реализации большого числа инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru