В Год семьи в Мурманской области северяне чаще стали разводиться, чем заключать брачный союз

По оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 августа 2024 года составила 653,6 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 2,9 тысячи северян (на 0,4%).

Росстат представил данные о естественном движении населения России в августе 2024 года. Так, в последнем месяце лета текущего года в стране родились 108 тысяч 456 младенцев, в этот же время было зарегистрировано 129 тысяч 86 браков.

По данным ведомства, в сравнении с июлем 2024 года количество браков, заключенных в августе, увеличилось на 18,3%. Число разводов в этом же месяце снизилось на 14.3% в сопоставлении с августом прошлого года. За полгода количество разводов сократилось на 5,8% по сравнению с январем-августом 2023 года.

Общая смертность в России в августе 2024 года сократилась на 1,9% сравнительно с августом прошлого года. Сопоставляя с июлем этого года, общая смертность в августе снизилась на 9,2%.

В сравнении с августом 2023 года, в этом году снижение смертности отмечено в 52 регионах. Максимальное снижение зафиксировано в Республике Северная Осетия-Алания (-)17,3%, Архангельской области без автономии (-)16,4%, Ненецком автономном округе (-)14,0% и Республике Адыгея (-)13,7%. Отмечается снижение смертности и в Мурманской области (-38 чел.), что радует, но большее снижение произошло по рождаемости (-56 чел.).

Например, по оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 августа 2024 года составила 653,6 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 2,9 тысячи северян (на 0,4%).

Как отмечает региональное статистическое ведомство, естественная убыль населения за январь-июль текущего года в Мурманской области увеличилась в сравнении с 2023 годом, составив 1702 человека (за январь-июль 2023 г. – 1629 чел.). Это произошло за счёт снижения рождаемости – на 179 юных северян. За семь месяцев текущего года у нас появились на свет 3005 младенца, что меньше показателя за этот же период 2023 года – 3184 малыша. Даже снижение смертности не повлияло положительно на показатель естественной убыли.

В январе-июле 2024 года в Мурманской области в мир иной ушли 4707 северян, а в этот же период годом ранее – 4812 наших земляков.

Негативные тенденции можно отметить и в миграционных процессах в нашем регионе. Мурманскстат показывает снижение этого показателя за январь-июль 2024 года – минус 1186 человек, в то время как в этот же период 2023 года был отмечен прирост +8 человек. В первые семь месяцев этого года в наш регион прибыли 14258 человек, а выбыли – 15444 (в январе-июле 2023 года прибывших было 15127 чел., выбывших – 15119 чел.). Получается, что едут к нам меньше, а уезжают – больше.

Надо отметить, что на демографической ситуации в нашем регионе отрицательно сказываются и негативные процессы в институте семьи. В январе-июле 2024 года ЗАГСами Мурманской области было оформлено 2595 браков, что меньше на 100 актов о браке в январе-июле 2023 года (2695 ед.). Удивительно, но в этом году больше стало и разводов. В январе-июле прошлого года у нас распались 2075 семьи, что на 100 случаев меньше, чем в январе-июле этого года – 2175. Получается, что в Год семьи в нашем регионе семьи чаще стали разводиться, чем заключать брачный союз.