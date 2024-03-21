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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.24 08:45

В Год семьи в областной детско-юношеской библиотеке начала работу комплексная выставка «Семья – достояние России»

В экспозиции представлено более 120 источников информации: книги, периодические издания, путеводители по книгам, библиографические издания, работы из Музея детской рукописной книги, текстовые факты, совместные «мастерилки» малышей и их родителей. Есть здесь и «Семейный календарь»: в нём указаны значимые даты, которые можно отметить всей семьей.

В фокусе внимания центрального раздела – аспекты государственной политики в сфере защиты семьи. Здесь размещены издания, касающиеся демографической безопасности современной России, мер государственной поддержки семей, имеющих детей в Мурманской области, настоящего и будущего молодой семьи, материнского капитала, проблем многодетных семей и устройства детей сирот, оставшихся без попечительства родителей. Во втором разделе собрана литература, рассказывающая, о том, когда появилась семья, как складывались семейные традиции в истории России, о принципах выстраивания позитивных взаимоотношений в семье, итогом которых становится семейное счастье. 

Отдельным аспектом, отраженным на выставке, стали книжные семейные истории, рассказанные бабушками, дедушками и другими близкими родственниками, ведь они оказывают важное влияние на становление личности ребенка. Тема бабушек и дедушек перерастает в более глобальную тему исторической памяти, поиска семейных корней. Значительная часть выставки посвящен художественной литературе. Здесь собраны книги отечественных и зарубежных авторов, наполненные веселыми и забавными, тонкими и трогательными, а порой и трагическими семейными историями. Кроме того, в зале в формате «фотосушки» размещена выставка детских рисунков воспитанников одного из мурманских детских садов на тему «Моя семья, мой дом и я».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, экспозиция будет действовать в течение всего 2024 года и послужит информационной поддержкой для мероприятий, проводимых в рамках Года семьи. Для детей школьного возраста будут организованы беседы-экскурсии и интерактивные игры, для семей – мастер-классы по созданию родового герба.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/518023/#&gid=1&pid=1

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