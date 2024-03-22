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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.24 16:00

В Год семьи в России выберут самую музыкальную семью

В Год семьи проект патриотической песни «Родники» при содействии Минтруда РФ запускает новый специальный конкурс «Вместе. Музыкальная семья года по версии «Родников». Художественным руководителем и идеологом проекта выступает народный артист России Олег Газманов.

В конкурсе могут принять участие все творческие семьи страны, где есть музыканты, певцы, творческие династии. Самая музыкальна семья года получит главный приз – 1 млн рублей.

В качестве заявки конкурсантам необходимо прислать мини-фильмы с историей своей музыкальной семьи. В видеоролике обязательно должны звучать созданные или исполненные музыкальные произведения или их фрагменты. Стиль, жанр и формат фильма – свободные. Это могут быть художественный или документальный фильм, хроника, киноэссе и фильм-дневник, фильм-интервью, анимационный фильм, снятый профессионально или на телефон. Хронометраж фильма – до 7 минут.

«Наш президент объявил 2024 год Годом семьи. А все наши «Родниковские» семьи – люди творческие. Кто-то пишет песни, кто-то стихи, кто-то поёт под гитару всей семьей, вместе со своими детьми и внуками! И всё это вдохновение каждый человек черпает из своей семьи, от тех, кто его окружает каждый день своей любовью и теплотой. Поэтому нам очень интересны и важны эти семейные музыкальные истории. Мы хотим выбрать самую красивую и добрую», – рассказал о конкурсе Олег Газманов.

Приём фильмов-заявок пройдёт до 31 мая. С 1 по 15 июня жюри выберет 7 лучших фильмов, которые 16 июня будут размещены на сайте «Родники».

Финал конкурса состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Москве. 7 семей-номинантов примут участие в финальном концерте с онлайн-трансляцией, на котором прозвучат песни конкурсантов. Во время концерта жюри определит победителя – самую музыкальную семью года по версии «Родников».

«Такие ценности как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка являются основой крепкой, счастливой семьи, в которой есть возможности реализации для каждого. Основная идея специального конкурса собрать музыкальные семейные истории, показать, что именно в семье люди могут раскрыть свои лучшие способности, заниматься любимым делом, вдохновлять и объединять с помощью музыки и творчества», – отметила Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Подать заявку на конкурс, а также ознакомиться с мини-фильмом о творческой семье Газмановых можно на официальном сайте проекта.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Год семьи проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей. Особенное внимание в этот период будет уделено многодетным и многопоколенным семьям. План основных мероприятий года утвержден Правительством Российской Федерации. В течение года программа мероприятий Года семьи охватывает 89 российских регионов и рассчитана на взрослых и детей самого разного возраста.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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