В год своего 95-летия Кировский филиал АО «Апатит» выработал юбилейную 750-миллионную тонну апатитового концентрата

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в год своего 95-летия Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») выработал юбилейную 750-миллионную тонну апатитового концентрата за всю историю предприятия. Юбилейная тонна была произведена коллективом апатит-нефелиновой обогатительной фабрики №3. 750 млн тонн апатитового концентрата — это 10 млн 715 тысяч железнодорожных вагонов. Если их скомплектовать в один состав, то он обогнет экватор Земли более чем три раза.

Горно-обогатительный комплекс Кировского филиала АО «Апатит» состоит из трёх рудников и двух апатит-нефелиновых обогатительных фабрик – «АНОФ-2» и «АНОФ-3», куда добытая апатит-нефелиновая руда поступает для переработки в апатитовый концентрат. Это начало производственной цепочки компании «ФосАгро». Далее апатитовый концентрат направляется на химические комплексы компании в Волхов, Балаково и Череповец для изготовления конечной продукции – высококачественных фосфорсодержащих удобрений, востребованных аграриями России и ещё ста стран мира.

Каждая из обогатительных фабрик «Апатита» является объектом реализации масштабных инвестиционных проектов «ФосАгро», направленных на увеличение их производительности при сохранении высокого качества товарного концентрата. В частности, в 2019-2023 годах на «АНОФ-2» был модернизирован процесс фильтрации апатитового концентрата и проведено техническое перевооружение основного оборудования цикла измельчения. На «АНОФ-3» в 2019-2021 годах был реализован проект технического перевооружения передела мелкого дробления, а в 2023 году осуществлён ввод в эксплуатацию новой шаровой мельницы №11.

Кроме того, на «АНОФ-3» в рамках технического перевооружения в пределах существующих производственных корпусов было создано крупнейшее в стране производство нефелинового концентрата.

Капитальные вложения «ФосАгро» в модернизацию фабрик за последние пять лет превысили 11,2 млрд рублей. В результате существенно выросла их производительность, были внедрены наилучшие современные отечественные технологии, реализован ряд проектов по импортозамещению. В частности, здесь совместно с Кольским научным центром Российской академии наук (КНЦ РАН) ведутся работы по апробации отечественных флотационных реагентов и их адаптации к условиям реального производства. Помимо этого, в марте 2024 года в рамках трехстороннего соглашения о взаимодействии между «ФосАгро», Министерством науки и высшего образования РФ и КНЦ РАН, подписанного в 2023 году на полях Петербургского международного экономического форума, в Апатитах на средства «ФосАгро» был построен и укомплектован оборудованием Научно-исследовательский центр, где ведется работа над фундаментальными вопросами обогащения руд перспективной добычи.

«Благодаря труду горняков и обогатителей «Апатита» компания «ФосАгро» ежегодно наращивает производство минеральных удобрений – так нужных сегодня нашей стране и растущей индустрии сельского хозяйства. В 2023 году мы увеличили производство агрохимической продукции на 2%, выпустив более 11,3 млн тонн готовой продукции. В первом квартале текущего года мы поставили новый рекорд, нарастив производство на 7% год к году - до рекордных 3 млн тонн агрохимической продукции, - прокомментировал отгрузку юбилейной тонны апатитового концентрата генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. – В этом году комбинат «Апатит» отметит свое 95-летие. Все эти годы предприятие остается надежным гарантом продовольственной безопасности нашей Родины, производя основу для наших минеральных удобрений, широко востребованных на российском рынке. В 2023 году мы увеличили поставки агрохимической продукции на внутренний рынок на 12% – до 3,3 млн тонн. И в этом достижении огромная заслуга горняков и обогатителей «Апатита».

Выработка и отгрузка юбилейной, 750-миллионной тонны апатитового концентрата символично совпала с профессиональным праздником обогатителей – Днём химика. С праздником и знаковой производственной вехой предприятие поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, принявший участие в торжественной церемонии отгрузки юбилейной тонны.

«В преддверии Дня химика хочу отдельно поблагодарить каждого из вас за вклад в развитие компании «ФосАгро» и всей Мурманской области. Концентрат, который вырабатывается здесь, в Хибинах, вашими руками – это трудовой подвиг. Без него не было бы тех минеральных удобрений, которые производит наша страна. Они позволяют обеспечить продовольственную безопасность и экспортный потенциал России. На протяжении 95 лет многие поколения, трудовые династии обеспечивают нашу страну очень важным сырьем. Подчеркну, что компания «ФосАгро» – наш надежный экономический и социальный партнёр – вкладывает много средств в развитие производства. Благодаря этим инвестициям, новым технологиям и активному труду удалось достичь выдающихся результатов», - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Высокое значение труда обогатителей в своем выступлении отметил и директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

«Поздравляю с этим знаменательным историческим событием вас и в вашем лице — весь коллектив комбината «Апатит», — сказал Андрей Абрашитов. — Всего лишь пять лет назад мы гордились тем, что отгрузили 700 миллионов тонн концентрата, а теперь эта цифра увеличилась ещё на 50 миллионов тонн. Мы с вами не понаслышке знаем, что стоит за каждой тонной концентрата: это — напряженный труд, бессонные ночи, большая ответственность и огромное количество технологических процессов. Мы очень гордимся нашими высокопрофессиональными коллективами, нашими ветеранами, трудовыми династиями. Знания и опыт передаются из поколения в поколение, а это дорогого стоит. Рост благосостояния и социальной защищённости наших работников — это честный ответ компании «ФосАгро», благодарность за ваш ценный и высокоэффективный труд».

В финале торжественной церемонии железнодорожный состав с юбилейной 750-миллионной тонной апатитового концентрата под аплодисменты обогатителей «АНОФ-3» и почётных гостей отправился в путь – на химические предприятия «ФосАгро», где апатитовый концентрат станет востребованными в России и мире минеральными удобрениями.

Фото предоставлено пресс-службой Кировского филиала АО «Апатит».