В Год защитника Отечества в Мурманске провели областные соревнования по универсальному бою памяти кавалера ордена Мужества Даниила Фролова

В рамках Года защитника Отечества состоялись областные соревнования по универсальному бою памяти кавалера ордена Мужества Даниила Фролова. Спортсмены состязались 19 января в Легкоатлетическом манеже Мурманска.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из Заполярного, Алакуртти, Колы, Североморска и Мурманска. Среди участников мужчины и женщины 18 лет и старше, юноши и девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет. Состязаться спортсменам предстояло в спортивной дисциплине «средства защиты-весовая категория», которая состоит из двух видов: первый вид (1 тур) – преодоление полосы препятствий с метанием ножа и стрельбой из пневматического пистолета; второй вид (2 тур) – поединок в специальных средствах защиты, проводится на татами или борцовском ковре.

На торжественной церемонии открытия присутствовали почётные гости, а также мама и брат Даниила Фролова. Солистка ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота Ольга Полигова исполнила гимн РФ, также участников приветствовал взвод Почетного караула Североморского кадетского корпуса.

«Уважаемые спортсмены, тренеры, представители команд, зрители, приветствую всех на соревнованиях, посвященных герою, защищавшему нашу страну. 2025 год Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил как Год защитника Отечества. В связи с этим проведение даже областных мероприятий, посвящённых таким мужественным ребятам, как Даниил Фролов, дорогого стоит. Универсальный бой – это такой вид спорта, который требует от вас тоже универсальности, мужества, быстроты, ловкости и многих других качеств, которые необходимы в преодолении сложностей, чтобы победить», – подчеркнула министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«Даниил учился в кадетском корпусе и в свое время он так же, как и вы стоял на соревнованиях, волновался и мечтал о победе. Дружил, знал, что такое братство, был честен и справедлив. Став командиром, он знал, что такое защищать своих подчиненных. Он был настоящим офицером», – сказала начальник управления образования Североморска Юлия Гладских.

«Для меня это очень значимый турнир. Даниил был моим воспитанником, поэтому данные соревнования имеют для меня личное значение. Покажите хорошее участие в поединке, не отступайте. Медаль и грамота – это вторично. На первом месте – дух настоящих защитников Отечества», – сказал председатель Мурманской региональной общественной организации «Спортивная федерация «Универсальный бой» Иван Мазяркин.

По завершению соревнований победу одержали Феликс Саакян, Артём Шелофаев, Егор Свердлов, Леонид Федоров, Евгений Казаченко, Егор Шпак, Кирилл Сковородко, Андрей Демин, Данила Лагутов, Артур Верин, Амир Чупанов, Джамал Исмаилов, Артём Сафронов, Дмитрий Рагозин, Руслан Погосян, Марк Бобров, Петр Обыденный, Ярослав Михайлов, Расул Чупанов, Евгений Кошовенко, Искандер Исмаилов, Радель Ахметзянов, Владислав Бродников, Вадим Масленко, Муслим Темирханов, Андрей Онищенко, Святослав Семенов, Кристина Виноградова, Валентин Щитинин.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, президент Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества в России. Глава государства выступил с этим предложением на Госсовете по вопросам поддержки семей. Выбрать тематику нового года президент РФ предложил в честь участников спецоперации и в память о подвигах предков, во славу отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм.

Даниил Николаевич Фролов с 2014-го по 2015 год обучался в Печенгской средней общеобразовательной школе №5. В 2015 году поступил в Североморский кадетский корпус. С 29 июля 2023 года выполнял боевые задачи на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 29 октября 2023 года во время выполнения боевой задачи получил ранение. 22 декабря 2023 года, после ранения, вновь вернулся в строй. 10 июля 2024 года, в результате сброса авиабомбы на укрепление погиб на Тендеровской косе Скадовского района Херсонской области.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени (с мечами)», медалью «За спасение погибавших», орденом Мужества (посмертно).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/