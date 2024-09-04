В голосовании за инициативные проекты губернаторской программы «На Севере – твой проект» приняли участие почти 20 тысяч человек

Вчера в рамках оперативного совещания в региональном правительстве обсудили реализацию программы «На Севере – твой проект».

«Напомню, что в этом году реализуется 151 проект-победитель, из которых 51 – детские и спортивные площадки. Люди, которые подавали заявки, часто рассказывают, что их проекты были реализованы. Это еще раз подтверждает, что в рамках программы можно установить площадку во дворе, обустроить общественное пространство и не только. Конечно, программа будет продолжаться и дальше», – сказал глава региона.

В настоящее время из 151 проекта полностью завершены работы по 107 проектам. В этом голосовании участвуют 237 проектов, и почти 20 тысяч северян уже отдали свои голоса.

«Народное голосование за проекты, предложенные северянами, продолжится до 15 сентября на портале «Наш Север». На реализацию проектов-победителей в бюджете предусмотрено 200 млн рублей. Я призываю всех желающих принять активное участие и поддержать интересную вам инициативу», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, победители конкурсного отбора будут определены в ноябре этого года.

Подробнее о том, какие проекты реализуются в 2024 году, а также о ходе текущего конкурса подробно доложила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/