В голосовании за объекты благоустройства в Мурманской области приняли участие более 75 тысяч северян

На платформе za.gorodsreda.ru россияне продолжают делать выбор в пользу разных объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Из года в год интерес к нему повышается и количество участников увеличивается. Люди видят, что с учетом их пожеланий улучшаются скверы, парки, набережные, общественные, дворовые пространства и другие места притяжения. Голосование стало эффективным механизмом прямого влияния и участия граждан в изменении облика городов и других населенных пунктов, в которых они живут», – отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Проголосовать за один из проектов может каждый россиянин старше 14 лет: на странице za.gorodsreda.ru, используя платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета.

Выбрать объекты благоустройства в Мурманской области можно до 30 апреля.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457312969%2Fwall-120229555_97960