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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.22 17:30

В гонке по росту цен в магазинах Мурманской области в лидерах репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 19 по 25 марта текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на репчатый лук (на 19,4%), сахарный песок (на 15,7), белокочанную капусту (на 9,0), яблоки (на 6,4), пищевую поваренную соль (на 6,1), картофель (на 4,1), морковь (на 3,5), пастеризованное молоко (на 1,9), стерилизованное молоко (на 1,7), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,4), говядину, кроме бескостного мяса, мороженые и охлаждённые куры, сливочное масло (на 1,1), мороженную неразделанную рыбу, пшеничную муку (на 1,0%).

Незначительное снижение цен Мурманскстат отмечает только на чай чёрный байховый. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

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