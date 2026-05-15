В город-герой Мурманск вновь прибудет уникальный состав-музей «Поезд Победы»

Шестой год колесит по дорогам России и Белоруссии уникальный состав-музей. Проходя один за другим его вагоны вслед за голосом аудиогида, посетитель совершает полное погружение в исторический контекст и атмосферу Великой Отечественной войны — от 22 июня 1941 года до великой Победы, разгрома японских войск на Дальнем Востоке и Нюрнбергского трибунала.

«Поезд Победы» — совместный проект ОАО «РЖД», Министерства науки и высшего образования России, историко-художественной мастерской «Невский баталист», медиагруппы «Красный квадрат» и движения «Волонтёры Победы».

Основа экспозиции — фигуры людей: от рядовых бойцов и мирных граждан до исторических персон. Выполнены они настолько натуралистично, что отдельные сцены, такие как концлагерный барак или изуверские «эксперименты» на людях японского «Отряда 731», могут шокировать неподготовленного зрителя. Но это именно те реалии войны, которые ни в коем случае нельзя забывать и замалчивать.

В городе-герое состав пробудет четыре дня: 17, 18, 19 и 20 мая. Время работы экспозиции — с 10.00 до17.00.

Посетить состав-музей можно организованной группы или зарегистрировавшись онлайн на сайте проекта. (12+)

