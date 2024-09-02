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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.24 15:30

В городах Мурманской области появится новая архитектурная подсветка

За 5 лет в Мурманской области выполнено устройство архитектурно-художественной подсветки на фасадах 59 зданий в Мурманске, Кировске, Мончегорске, и эта работа будет продолжена. На заседании правительства региона заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова сообщила, что в 2024 году работы по организации подсветки ведутся на фасадах 55 объектов, из которых 40 расположены в Мурманске, 11 – в Печенгском округе и 4 – в Мончегорске.

«За прошедшие годы нам удалось масштабировать практику, которая выгодно выделяет Мурманскую область среди других арктических регионов – устройство архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации», – пояснила Мария Гаврилова.

Она подчеркнула, что финансирование устройства архитектурно-художественной подсветки осуществляется из разных источников. Если ранее источником финансирования были только средства областного бюджета, то сейчас работы ведутся и за счёт внебюджетных средств с привлечением ГМК «Норильский никель» и «Национальной транспортной компанией».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, осуществлением работ занимается Центр городского развития Мурманской области, который был сформирован в 2019 году, как собственный центр компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды.

«Уверена, многие мурманчане знают это центр из-за уникального арт-пространства «Контейнер-холл», созданного из 12 сухогрузных морских контейнеров. С 2022 года молодёжное пространство выступает в качестве галереи, места для мастер-классов, перфомансов и проведения фестивалей. Контейнер-холл, конечно же, является точкой сбора для наших уличных художников», – рассказала Мария Гаврилова.

С 2021 года на территории Мурманска проходит арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ», благодаря которому на фасады городских зданий украсили уникальные муралы.

За пять лет на территории Мурманской области создано 111 монументальных росписей. Большинство из них находятся в Мурманске, но постепенно эта практика распространяется и на другие муниципалитеты.

Фестиваль «РОСТ» состоялся в этом году уже в четвёртый раз.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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