В городах Мурманской области прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»

3 февраля Оленегорск вновь выступил центральной площадкой для проведения массовых всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Ледовые дорожки стадиона «Олимп» собрали в этот день порядка 250 любителей конькобежного спорта из Оленегорска и Мончегорска, также в числе участников гость из Амстердама. Самые маленькие участники преодолевали дистанцию в 50 метров, взрослые – 100 метров.

Быстрее всех дистанцию 50 метров преодолели Вероника Двинянинова, Артём Верещагин, Таисия Лазаренко, Михаил Загляда. Дистанцию 100 метров среди учащихся с 6-го по 11-й класс лучше всех прошли Виктория Лаптева, Ярослав Лоцманов, Диана Соколова, Михаил Игумнов. Среди взрослых участников победили Анастасия Воронкова, Виталий Крылов, Инга Матковская и гость из Амстердама Питер Ван Ден Хорм.

Также старты прошли в Мурманске и в Апатитах. Всего присоединиться к всероссийским соревнованиям решили 500 участников. Все участники получили памятные сувениры, а победители и призёры были награждены грамотами и медалями Министерства спорта Российской Федерации.

Каждый год на «Лёд надежды нашей» в разных городах России выходят и профессионалы, и любители активного образа жизни. Данное мероприятие ежегодно объединяет сотни любителей конькобежного спорта. Это одно из старейших конькобежных состязаний в России. История этих стартов идёт ещё с начала 80-х годов. Они дали путевку в профессиональный спорт многим именитым мастерам ледовой дорожки, в том числе Руслану Мурашову и Павлу Кулижникову – спортсменам Мурманской области, победителям чемпионатов и кубков мира по конькобежному спорту и участникам олимпийских игр.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.

Фото: https://gov-murman.ru