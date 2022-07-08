В городах ЗАТО Александровск этим летом обновят более 18 тысяч кв. метров дорожного полотна

Накануне министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин посетил ЗАТО Александровск. В городах ЗАТО приступили к полноценной замене дорожной «одежды» в рамках муниципальных контрактов с привлечением средств областного бюджета.

На въезде в Снежногорск идёт ремонт участка дороги. В планах не только заменить дорожное полотно, но и привести в нормативное состояние тротуар.

В городе воинской славы Полярном ведутся работы на двух объектах. По улице Душенова от перекрестка с улицей Фисановича до здания штаба Кольской флотилии выполняется комплексное обновление не только автомобильной дороги, но и пешеходного тротуара. Уже заменили бордюрный камень, выполняется устройство ливневой канализации, далее приступят к фрезерованию покрытия. На участке дороги, ведущей к зданию городской поликлиники по ул. Лунина, произвели демонтаж бордюрного камня.

В Гаджиево ведутся работы на участке дороги от улицы Душенова, 100-91-90 к зданию городской поликлиники. Здесь произвели фрезерование покрытия, частично установлен бортовой камень, и на днях подрядчик приступит к укладке верхнего слоя покрытия. Замене подлежит и тротуар, располагающийся рядом с дорогой.

Всего в городах ЗАТО в этом году выполнят замену более 18 тысяч кв. метров дорожного полотна. Завершение всех работ планируется до 15 августа, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/