В городе атомщиков домофоны в МКД будет обслуживать новая компания

Как сообщает администрация города атомщиков, с 1 июля текущего года техническое обслуживание домофонных систем, ранее установленных в многоквартирных домах города Полярные Зори и находившихся на обслуживании у ИП Тойкичев В.Е., будет осуществлять ООО «М Связь».

ООО «М Связь» - это телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги проводной связи и интернета в Мурманской области. Организация выступает в качестве официального оператора сети «Ситилинк» в регионе.

Все обязательства перед жителями по техническому обслуживанию домофонных систем будут выполняться в полном объёме, отмечает администрация муниципалитета.

Фото: https://pz-city.ru/index.php/novosti/15139-informiruem-vas-o-vazhnykh-izmeneniyakh-v-obsluzhivanii-domofonnykh-sistem