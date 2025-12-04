В городе атомщиков на 1 декабря зарегистрированы 80 человек, ищущих работу

С начала текущего года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 715 человек, в том числе 170 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Как отмечается в экспресс-информации основных показателей рынка труда г. Полярные Зори на 1 декабря 2025 года, признаны безработными 268 человек. Оказано содействие в трудоустройстве с начала года 335 жителям муниципалитета – 61,5% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на отчётную дату зарегистрированы 73 безработных граждан, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8% к численности трудоспособного населения.

Всего на 1 декабря зарегистрированы 80 человек, ищущих работу.

За январь-ноябрь 2025 года предприятиями и организациями в службу занятости было заявлено 585 вакансий. На 1 декабря в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 78 вакансий, из них 44 - по рабочим профессиям. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на эту дату составил 1 человек на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы: медицинские работники, инженеры, специалисты, юристы, электромонтёры, слесари, водители, продавцы.

В январе-ноябре 2025 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 552 человека, по социальной адаптации 49 человек, по психологической поддержке 47 человек, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности - 22 человека, по информированию о положении на рынке труда - 156 граждан.

В общественных работах приняли участие 50 человек, в том числе в рамках проекта «Работа рядом» - 20 безработных граждан, 150 подростков и 2 студента.