19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.12.25 10:15

В городе атомщиков на 1 декабря зарегистрированы 80 человек, ищущих работу

С начала текущего года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 715 человек, в том числе 170 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Как отмечается в экспресс-информации основных показателей рынка труда г. Полярные Зори на 1 декабря 2025 года, признаны безработными 268 человек. Оказано содействие в трудоустройстве с начала года 335 жителям муниципалитета – 61,5% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на отчётную дату зарегистрированы 73 безработных граждан, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8% к численности трудоспособного населения.

Всего на 1 декабря зарегистрированы 80 человек, ищущих работу.

За январь-ноябрь 2025 года предприятиями и организациями в службу занятости было заявлено 585 вакансий. На 1 декабря в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 78 вакансий, из них 44 - по рабочим профессиям. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на эту дату составил 1 человек на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы: медицинские работники, инженеры, специалисты, юристы, электромонтёры, слесари, водители, продавцы.

В январе-ноябре 2025 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 552 человека, по социальной адаптации 49 человек, по психологической поддержке 47 человек, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности - 22 человека, по информированию о положении на рынке труда - 156 граждан.

В общественных работах приняли участие 50 человек, в том числе в рамках проекта «Работа рядом» - 20 безработных граждан, 150 подростков и 2 студента.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Три в одном-8». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении-PRO Валюту (16+)Доллар слабо дорожает к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»