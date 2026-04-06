Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 17:30

В городе атомщиков наиболее востребованы преподаватели, медицинские работники и инженеры

С начала 2026 года и на 1 апреля в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 114 человек. Признано безработными 75 человек. Оказано содействие в трудоустройстве с начала 2026 года 66 северянам – 57,9% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 апреля зарегистрированы 66 безработных граждан. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7% к численности трудоспособного населения. Всего на 1 апреля зарегистрированы 80 человек, ищущих работу.

За январь-март 2026 года предприятиями и организациями в службу занятости заявлено 269 вакансий. На 1 апреля в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 108 вакансий, из них 50 - по рабочим профессиям. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда на первое число первого весеннего месяца составил 0,7 человека на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы: преподаватели, медицинские работники, инженеры, специалисты, полицейские, слесари, водители, разнорабочие.

В январе-марте 2026 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 72 человека, по социальной адаптации 10 человек, по психологической поддержке 10 человек, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности 4 человека. В общественных работах приняли участие 10 человек, в том числе в рамках проекта «Работа рядом» - 2 гражданина.

Ведётся набор безработных граждан, зарегистрированных в Полярнозоринском кадровом центре в группу профессионального обучения по программе «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

