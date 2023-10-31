83470 рублей за квадрат и меньше: Росреестр посчитал среднюю стоимость квадратного метра жилья в городах Мурманской областиС ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.10.23 16:00

В городе атомщиков открылся новый центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта»

Новый ЦОК расположился в центре города по адресу: улица Сивко, 6. Основная задача современного офиса – предоставить клиентам быстрое и качественное решение всех вопросов, связанных с энергоснабжением.

На церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора, директор Кольской АЭС Василий Омельчук, глава города Полярные Зори Максим Пухов, директор филиала АТЭС-Полярные Зори Олег Чеканов, директор МУП «Энергия» Ольга Морозова.

«Новое клиентское пространство полностью оформлено в соответствии с единым корпоративным стилем госкорпорации «Росатом». Комфорт и удобство наших клиентов - главный приоритет работы «АтомЭнергоСбыта». Мы постоянно улучшаем не только свои офисы, но и совершенствуем цифровые сервисы компании, чтобы сделать взаимодействие с гарантирующим поставщиком максимально простым и приятным. Надеемся, новый ЦОК обрадует клиентов, а мы будем ждать от них обратную связь, которая поможет нам продолжать улучшать наши услуги», - отметил первый заместитель генерального директора по операционному управлению АО «АтомЭнергоСбыт» Юрий Муромцев.

В новом ЦОКе создана упрощенная система навигации, предусмотрены отдельные зоны обслуживания для физических и юридических лиц, просторная зона ожидания оборудована информационными стендами, позволяющими детально изучить предлагаемые компанией услуги и сервисы. Для посетителей с детьми оборудован детский уголок, а клиентов встречает приветливый персонал.

«Модернизация центров обслуживания не заканчивается внешними преобразованиями. Все наши сотрудники проходят постоянное обучение, совершенствуя свои навыки, стремясь быстро и эффективно решать все запросы клиентов», - уточнил заместитель генерального директора –директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

В новом офисе жители Полярных Зорей могут без комиссии оплатить электроэнергию, передать показания счётчиков, подключить цифровые сервисы, а также приобрести электротовары.

«Центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» в Полярных Зорях в очередной раз подтверждает клиентоориентированность предприятий ГК «Росатом», стремление сделать свои услуги максимально удобными для полярнозоринцев. Каждый год Росэнергоатом и Кольская АЭС вносят существенный и конкретный вклад в повышение качества жизни в городе, и приятно, что сегодня свою лепту внесло ещё одно предприятие электроэнергетического дивизиона – «АтомЭнергоСбыт». Уверен, что жители города по достоинству оценят возможности нового клиентского центра», - добавил Василий Омельчук.

Как подчеркнул глава города Полярные Зори Максим Пухов, «АтомЭнергоСбыт» является надежным партнером органов муниципальной власти в реализации крупных проектов. «Наша общая и главная задача, чтобы жителям было комфортно, бизнес развивался, чтобы создавались оптимальные условия для реализации проектов и программ на территории Полярных Зорь», - сказал Максим Пухов.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)83470 рублей за квадрат и меньше: Росреестр посчитал среднюю стоимость квадратного метра жилья в городах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,22 рубля, евро теряет 68 копеек-PRO Энергетику (18+)Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 октября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика