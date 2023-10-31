В городе атомщиков открылся новый центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта»

Новый ЦОК расположился в центре города по адресу: улица Сивко, 6. Основная задача современного офиса – предоставить клиентам быстрое и качественное решение всех вопросов, связанных с энергоснабжением.

На церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора, директор Кольской АЭС Василий Омельчук, глава города Полярные Зори Максим Пухов, директор филиала АТЭС-Полярные Зори Олег Чеканов, директор МУП «Энергия» Ольга Морозова.

«Новое клиентское пространство полностью оформлено в соответствии с единым корпоративным стилем госкорпорации «Росатом». Комфорт и удобство наших клиентов - главный приоритет работы «АтомЭнергоСбыта». Мы постоянно улучшаем не только свои офисы, но и совершенствуем цифровые сервисы компании, чтобы сделать взаимодействие с гарантирующим поставщиком максимально простым и приятным. Надеемся, новый ЦОК обрадует клиентов, а мы будем ждать от них обратную связь, которая поможет нам продолжать улучшать наши услуги», - отметил первый заместитель генерального директора по операционному управлению АО «АтомЭнергоСбыт» Юрий Муромцев.

В новом ЦОКе создана упрощенная система навигации, предусмотрены отдельные зоны обслуживания для физических и юридических лиц, просторная зона ожидания оборудована информационными стендами, позволяющими детально изучить предлагаемые компанией услуги и сервисы. Для посетителей с детьми оборудован детский уголок, а клиентов встречает приветливый персонал.

«Модернизация центров обслуживания не заканчивается внешними преобразованиями. Все наши сотрудники проходят постоянное обучение, совершенствуя свои навыки, стремясь быстро и эффективно решать все запросы клиентов», - уточнил заместитель генерального директора –директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

В новом офисе жители Полярных Зорей могут без комиссии оплатить электроэнергию, передать показания счётчиков, подключить цифровые сервисы, а также приобрести электротовары.

«Центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» в Полярных Зорях в очередной раз подтверждает клиентоориентированность предприятий ГК «Росатом», стремление сделать свои услуги максимально удобными для полярнозоринцев. Каждый год Росэнергоатом и Кольская АЭС вносят существенный и конкретный вклад в повышение качества жизни в городе, и приятно, что сегодня свою лепту внесло ещё одно предприятие электроэнергетического дивизиона – «АтомЭнергоСбыт». Уверен, что жители города по достоинству оценят возможности нового клиентского центра», - добавил Василий Омельчук.

Как подчеркнул глава города Полярные Зори Максим Пухов, «АтомЭнергоСбыт» является надежным партнером органов муниципальной власти в реализации крупных проектов. «Наша общая и главная задача, чтобы жителям было комфортно, бизнес развивался, чтобы создавались оптимальные условия для реализации проектов и программ на территории Полярных Зорь», - сказал Максим Пухов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».