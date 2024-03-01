В городе атомщиков планируют построить предприятие по выращиванию посадочного материала радужной форели и атлантического лосося

Сегодня в Полярных Зорях было подписано соглашение о строительстве предприятия по выращиванию посадочного материала радужной форели и атлантического лосося. Свою подпись в соглашении поставил директор Кольской АЭС Василий Омельчук, глава города Максим Пухов и генеральный директор ООО «Русский лосось» Павел Тихонов.

Как пишет vk.com/kolaplant, резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) - компания «Русский лосось» в конце прошлого года запустила в Мурманской области фабрику в поселении Лиинахамари. Следующим важным объектом станет предприятие неподалеку от Кольской АЭС.

Рыбная отрасль для Кольского края всегда имела большое значение. Сегодня её былая мощь вновь возрастает, и свой вклад в развитие рыбопромышленности активно вносят резиденты АЗРФ.

Объём инвестиций оценивается в один-два миллиарда рублей. Будет создано 26 новых рабочих мест.

Фото: https://vk.com/kolaplant?z=photo-785693_457255648%2Falbum-785693_00%2Frev