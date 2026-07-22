В городе атомщиков при поддержке Кольской АЭС прошёл турнир по водным видам спорта «Атомная регата – 2026»

18 июля город Полярные Зори стал центром водного спорта и семейного отдыха. На территории «Нашего парка» при поддержке Кольской АЭС и первичной общественной профсоюзной организации работников станции состоялись два масштабных события – турнир «Атомная регата – 2026» и благотворительный фестиваль «Энергия добра. Добрые Зори».

Праздник собрал гостей не только из городов Мурманской области – Мурманска, Кандалакши, Апатитов, Мончегорска и посёлка Умбы, но и из других регионов страны: Томска, Обнинска и Северска, подарив всем участникам незабываемый праздник на воде и на берегу.

«Поддержка массового спорта и создание современной инфраструктуры для семейного отдыха остаются нашими безусловными приоритетами, – отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов. – «Атомная регата» традиционно объединяет любителей водных видов спорта со всей области. В этом году мы расширили программу, добавив две новые дисциплины: гонки на лодках класса «Дракон» и костюмированный заплыв».

Призовые места распределились следующим образом:

мужчины, дистанция 2000 метров

1 место – Кирилл Вшивцев (г. Апатиты);

2 место – Виталий Чорномаз (г. Полярные Зори);

3 место – Илья Тютерев (г. Кандалакша);

женщины, дистанция 1000 метров

1 место – Анна Янчук (г. Кандалакша);

2 место – Елена Юлдашева (г. Апатиты);

3 место – Марина Южакова (г. Мурманск);

любители, мужчины, дистанция 500 метров

1 место – Игорь Дьяченко (г. Томск);

2 место – Тимофей Дорофеев (г. Обнинск);

3 место – Дмитрий Жаров (г. Северск, Томская обл.);

любители, женщины, дистанция 500 метров

1 место – Надежда Короткова (г. Полярные Зори);

2 место – Ирина Тирейкина (г. Полярные Зори);

3 место – Марина Лаврентьева (г. Полярные Зори);

командная гонка

1 место – «САП ПЗ 51» (г. Полярные Зори);

2 место – «СБОРНАЯ СОЛЯНКА» (Мурманск, Мончегорск);

3 место – «ХОМЯКИ П/З» (г. Полярные Зори).

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, культурно-развлекательная часть мероприятия не уступала спортивной по своей масштабности. Организаторы подготовили активности для всех возрастов: от детских игровых площадок и творческих мастер-классов до площадок, посвященных экологии и благотворительности. Гости могли приобрести сувениры от местных мастеров на ярмарке, проверить себя на меткость в тире или принять участие в занятиях йогой.

Особое внимание привлекло водное шоу с участием флайбордистов и аквабайкеров, которые не только исполняли трюки на воде, но и катали всех желающих. Ярким финалом водного представления стал дымовой разноцветный фейерверк, затем для гостей выступили московская кавер-группа «Ракеты» и диджеи из Мурманска и Полярных Зорь.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.