В городе атомщиков прошёл творческий конкурс учащихся «Энергия будущего»

В Гимназии №1 города Полярны Зори состоялся творческий конкурс среди учащихся под названием «Энергия будущего», организованный филиалом МАУ в г. Апатиты.

Основная цель конкурса - вовлечение старшеклассников в творческое осмысление того, какой энергией будет пользоваться человечество в будущем и как это будет происходить. Конкурс стал своего рода творческой проектной лабораторией, в которой команды старшеклассников могли продемонстрировать свою эрудицию, креативность, умение координировать свои действия и договариваться, а также инженерно-конструкторские способности

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», перед командами стояла непростая задача: имея стартовый набор материалов, состоящий в основном из различных канцелярских принадлежностей, создать композицию креативную и оригинальную, максимально реалистичную, эстетически грамотно исполненную и, самое главное, раскрывающую тему конкурса.

Для налаживания коммуникативных связей между командами, правилами разрешался обмен, сдача в аренду или продажа материалов друг другу с использованием условной валюты – конфет. На генерацию идей и реализацию творческих замыслов ученикам был отведён один час, после чего эксперты оценили готовый результат и определили победителей.

«Все команды молодцы. Ребята проявили максимум креативного подхода и энтузиазма, полностью погрузившись в работу. Самое важное — это командные решения, которые ученики смогли найти для достижения поставленного результата, ведь главной задачей нашего конкурса являлось: помочь ребятам научиться принимать верные решения и находить им реальное применение», – прокомментировала Юлия Удалова, начальник отдела кадровой работы «Колатомэнергоремонта».

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».