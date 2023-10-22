В городе атомщиков прошла образовательная сессия для педагогов из Энергодара в рамках проекта «Школа Росатома»

В течение двух рабочих дней воспитатели из Запорожской области изучили современную образовательную программу дошкольного образования, технологические стандарты инновационной сети дошкольных образовательных организаций проекта «Школа Росатома».

Также педагоги познакомились с технологиями поддержки и развития игровой деятельности воспитанников в развивающей предметно-пространственной среде детского сада, развития их способностей с помощью игровых форм деятельности «В мире животных», «Бычок, смоляной бочок», «В поисках сокровищ», а также технологией поддержки и развития самостоятельных детских практик.

«Заполярный атомград выступает одной из образцовых площадок успешной реализации методик работы с детьми. Мы пригласили воспитателей из Энергодара для того, чтобы они увидели, как работают наши педагоги и как выстраивают взаимоотношения с детьми. Такой опыт полезен для специалистов дошкольного образования, которые хотят самосовершенствоваться в своём деле», - отметила руководитель проекта «Школа Росатома», советник Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Наталья Шурочкова.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, гости из Запорожской области побывали и на обзорной экскурсии по городу Полярные Зори, увидели достопримечательности, памятные места. Педагоги посетили Информационный центр Кольской АЭС, образовательное пространство «Атом-класс» в школе №4 и Дом детского творчества, где приняли участие в мастер-классе «На Севере жить» и познакомились с новым развивающим пространством для детей «ЭкоТочка».

Обновление инфраструктуры новых регионов Российской Федерации идёт быстрыми темпами. «Росатом» и его предприятия, в том числе Кольская АЭС, оказывают поддержку Энергодару, пристанционному городу Запорожской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.