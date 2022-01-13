В городе атомщиков состоится открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора КАЭС

13 января на горнолыжном комплексе «Салма» состоится открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора Кольской атомной станции, посвященный памяти Ю.В. Коломцева. Традиционно соревнования будут сопровождаться развлекательной программой.

С 18.15 до 23.30 всех гостей и участников ждут торжественное открытие с фейерверком и спортивная трансляция со склона, семейные интерактивы и детская программа с аниматорами, выступление огненного шоу «Ifrit», живая музыка и DJ. На склоне можно будет отведать блюда северной кухни.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие любители горных лыж и сноуборда.

Старты сноубордистов намечены на 18.30, горнолыжников – на 20.30. Ознакомиться с положением можно на официальной странице горнолыжного комплекса «ВКонтакте» vk.com/salmaski

Для всех желающих принять участие в турнире и поболеть за своих друзей и коллег на горнолыжном комплексе «Салма» будут организованы бесплатные автобусы по маршруту: Полярные Зори – ГК «Салма» (17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40); ГК «Салма» - Полярные Зори (17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 20.40, 21.20, 22.00, 22.40, 23.20).

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори. Комплекс расположена на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург). Телефон (815-32) 432-71.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, Юрий Васильевич Коломцев (13.01.1941 – 27.06.2014) - заслуженный энергетик Российской Федерации, кандидат технических наук, Лауреат премии Совета Министров СССР. Свою трудовую деятельность на Кольской АЭС начал в 1975 году. Прошел путь от начальника турбинного цеха до директора атомной станции, руководил пуском 3 и 4 блоков АЭС. С 1987 по 1994 был главным инженером Кольской АЭС. С 1994 по 2008 годы возглавлял Кольскую АЭС. С 2009 года работал в центральном аппарате АО «Концерн «Росэнергоатом». Деятельность Ю.В. Коломцева была отмечена орденом Почета, «Дружбы народов», «Пресвятого Сергия Радонежского» II степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими наградами.

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Фото управления информации и общественных связей КАЭС.