В городе атомщиков состоялось традиционное открытие мотосезона 2023 года

Оно было организованно работниками «Колатомэнергоремонта» - байкерами мотоклуба «Северный Орден МС» при поддержке отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори.

Перед официальным стартом площадку у горнолыжного комплекса «Салма»Зори заполнили «железные кони» всех «пород» и «мастей». Несмотря на прохладную погоду, столбик термометра едва превышал отметку 10 градусов, прокатиться в колонне собрались 30 мотоциклистов. Проезд колонны был организован с соблюдением всех правил дорожного движения и с обеспечением максимальной безопасности для всех участников движения.

По окончанию поездки любителей мототехники ждал горячий ужин, приготовленный на костре у подножия Лысой горы в коттеджном городке туристического комплекса «Салма». Дальнейшее мероприятие продолжилось рок-концертом, организованным музыкантами города Полярные Зори, что прекрасно дополнило общую картину открытия мотосезона–2023.

«Хочется поблагодарить председателя отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Егора Александровича Бельснера за предоставленную поддержку в организации открытия мотосезона. В этом году действительно получилось отметить наш праздник ярко, несмотря на плохую погоду. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в будущих мероприятиях. Приятной неожиданностью является тот факт, что среди работников нашего предприятия с каждым годом становится всё больше любителей мототехники» – сказала специалист ВВК «Колатомэнергоремонт», член отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, участница открытия мотосезона-2023 Анастасия Цветкова.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».