В городе атомщиков состоялся семейный праздник «Другие соревнования 4*4»

Мероприятие организовал активист, член профсоюза «Колатомэнергоремонт», мастер цеха по ремонту реакторного оборудования Андреем Савченко при поддержке отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори.

Соревнования проходили в «Нашем Парке» и были направлены на поддержание и популяризацию спорта, развитие физической культуры и здорового образа жизни среди работников предприятия, жителей города и подрастающего поколения.

Программа соревнований включала в себя подвижные игры и эстафеты. Участники смогли продемонстрировать свои навыки стрельбы из арбалета, лука и пейнтбольного маркера. Самые меткие и быстрые команды были награждены памятными призами. Мероприятия такого направления укрепляют здоровье, развивают физические качества и навыки, приобщают к здоровому образу жизни, сближают детей и родителей, дают прекрасную возможность для создания атмосферы взаимопонимания.

«В филиале проводится много как спортивных соревнований, так и мероприятий, направленных на демонстрацию эрудиции. Идея совместить эти направления и провести семейный праздник, на котором необходимо проявить не только физическую подготовку, ловкость, но и одновременно эрудицию, смекалку, зачастую «напрячь ум» во время физических упражнений и прохождения полосы препятствий, возникла у меня несколько лет назад. К сожалению, пандемия несколько отсрочила проведение задуманного мероприятия. Очень рад, что в этом году всё у нас удалось. Семьи наших работников с удовольствием приняли участие в соревнованиях. Видеть улыбки людей и слышать задорный детский смех – самая лучшая награда за приложенные усилия. А солнечная погода только усилила приятные впечатления от мероприятия», - поделился своими впечатлениями организатор мероприятия, мастер цеха по ремонту реакторного оборудования Андрей Савченко.

«Я очень рад, что семейный турнир «Другие соревнования» собрал так много семей, которые любят спорт и здоровый образ жизни. Видно, что дети и взрослые получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и яркие впечатления, с пользой для здоровья» - прокомментировал председатель отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, Андрей Соколов.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».