В городе атомщиков стартовал масштабный проект по истории Севера «Дни саамской культуры»

Год единства народов России Кольская АЭС открыла циклом образовательных мероприятий «Дни саамской культуры». Проект реализуется в целях патриотического воспитания школьников, изучения исторических этапов освоения Кольского полуострова и развития энергосистемы региона.

Увлекательное путешествие в мир саамской культуры началось 25 марта в информационном центре Кольской АЭС. Специалисты Территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея Анастасия Тавказакова и Яков Яковлев провели интерактивное занятие для учащихся «Живущие на краю земли». Ребята смогли не только познакомиться с бытом и хозяйственной деятельностью народа, первым покорившего Арктику, но и попробовать свои силы в строительстве куваксы - переносного жилища саамских оленеводов.

Мастера районного национального культурного центра из села Ловозеро Анна Бажанова и Татьяна Юрьева открыли для школьников заполярного Атомграда секреты изготовления украшения из оленьего меха и саамского оберега «Техьп».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, знакомство с культурным наследием нашего края продолжится до конца учебного года. Все желающие смогут посетить в информационным центре выставку «Этнографические заметки», основанную на коллекции фотографий этнографов XIX - XX вв. Выставка позволит увидеть калейдоскоп сцен из жизни коренных народов Севера в естественной обстановке, продемонстрирует антропологические типы, элементы культуры, сцены повседневной жизни.

Также в течение апреля специалисты управления коммуникаций атомной станции проведут презентации для учащихся полярнозоринских школ, где расскажут об этапах освоения Кольского полуострова, северном олене, культурных и хозяйственных особенностях быта саамского народа.

«Кольская АЭС уделяет большое внимание работе с молодёжью, поддерживает мероприятия, направленные на сохранение и укрепление традиционных ценностей. Патриотизм и уважение к самобытной культуре народов России являются нравственными ориентирами и передаются из поколения в поколение. Сегодняшние школьники - будущие сотрудники нашей отрасли, и для нас, как для работодателей, важно, чтобы они выросли ответственными профессионалами с высоким уровнем гражданских инициатив», - прокомментировал Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.