В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость

В декабре прошлого года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией зарегистрировано 65 актов гражданского состояния, из них: рождения – 12 (мальчиков-7; девочек –5), смерти – 18 (мужчин –7, средний возраст -67 лет; женщин –11, средний возраст –68 лет)

В последнем месяце 2022 года в городе атомщиков заключили брак 16 пар (средний возраст, вступающих в брак – 33-34 года и выше), развелись – 11 (по решению суда –5, по обоюдному согласию - 6).

Как отмечают сотрудники Отдела ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в декабре родители давали наиболее распространенные имена малышам: у мальчиков - Александр; у девочек – Ева и Анастасия. Редкие имена: Афина, Давид, Никифор, Аксиния.