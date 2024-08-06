В городе атомщиков в настоящее время востребованы бухгалтера, инженеры, преподаватели, медицинские работники, водители, слесари, электромонтёры

С начала 2024 года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 570 человек, что на 18,7% меньше аналогичного периода прошлого года (2023 г. – 701 чел.).

Как сообщает pz-city.ru, оказано содействие в трудоустройстве с начала 2024 года 374 северянам – 65,6% от числа обратившихся граждан, в 2023 году 437 чел. – 62,3% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 августа текущего года в кадровом центре зарегистрировано в качестве безработного 79 граждан. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% к численности трудоспособного населения.

Всего на 1 августа зарегистрированы 130 человек, ищущих работу. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на отчётную дату составил 0,6 человек на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы: бухгалтера, инженеры, преподаватели, медицинские работники, водители, слесари, электромонтёры.

В январе-июле 2024 года услугами по профессиональной ориентации воспользовались 470 человек, по социальной адаптации 33 человека, по психологической поддержке 35 человек. С начала года оказано 964 услуги по информированию о положении на рынке труда, в том числе 56 работодателям.

В общественных работах приняли участие 74 человека. В рамках временных общественно полезных работ в Мурманской области в 2024 году (проект «Работа рядом»)» трудоустроены 140 человек. В рамках господдержки работодателей трудоустроены 27 человек в возрасте до 30 лет.

Профессиональное обучение завершили 26 безработных граждан по программам: «Специалист по маникюру», «Кладовщик», «Электросварщик ручной сварки» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».