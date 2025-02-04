В городе атомщиков в январе родились 14 человек, ушли в мир иной – 19 северян

Как сообщает Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией в январе 2025 года в муниципалитете зарегистрировано 46 актов гражданского состояния, из них: рождения – 14 (мальчиков - 7; девочек – 7), смерти – 19 (мужчин – 10, средний возраст 71 год; женщин – 9, средний возраст 73 года).

В первом месяце нового года в городе атомщиков браки оформили 6 пар (средний возраст, вступающих в брак – мужчин 45 лет, женщин 44 года), но и развелись шесть пар (по решению суда – 4, по обоюдному согласию - 2).