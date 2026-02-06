В городе атомщиков востребованы преподаватели, медицинские работники, инженеры

С начала 2026 года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 36 человек. Признано безработными 31 человек. Оказано содействие в трудоустройстве с начала текущего года 13 жителей муниципалитета – 36,1% от числа обратившихся граждан.

Как сообщает Полярнозоринский кадровый центр, по состоянию на 1 февраля этого года были зарегистрированы 75 безработных граждан. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8% к численности трудоспособного населения. Всего на отчётную дату зарегистрированы 82 человека, ищущих работу.

За январь 2026 года предприятиями и организациями в службу занятости заявлено 104 вакансии. На 1 февраля в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 112 вакансий, из них 58 - по рабочим профессиям. Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда составил 0,7 человек на 1 вакансию. В настоящее время востребованы преподаватели, медицинские работники, инженеры, специалисты, полицейские, слесари, водители, разнорабочие.

В январе 2026 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 44 человека, по социальной адаптации 6 человек, по психологической поддержке 5 человек, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности 2 человека.