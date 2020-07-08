В городе атомщиков впервые проводится конкурс эскизов граффити #ЦветЗаполярья

Конкурс проводится с целью формирования комфортной, современной городской среды, привлечения молодёжи к участию в художественном оформлении города, пропаганды позитивных примеров использования граффити в пространстве города.

Организаторами конкурса являются отдел по культуре и делам молодёжи администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, пространство коллективной работы «Точка кипения – Полярные Зори», Кольская АЭС и Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС

Работы победителей конкурса украсят одну из стен города Полярные Зори – эскизы перенесут на фасад здания профессиональные художники. Кроме того, победители конкурса получат денежные призы.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет, всех, кто умеет рисовать и любит наш край.

Эскизы, заявки на участие и согласия на обработку персональных данных принимаются по электронной почте конкурса: pz-art@mail.ru в срок до 26 июля 2020 года. Подробная информация о конкурсе, техническом задании, требованиях к участникам и работам, порядке их предоставления, мероприятиях, проводимых в рамках конкурса, размещается в группах соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/boilingpointpz, https://vk.com/polyarniezori, https://vk.com/kolaplant