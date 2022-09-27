В городе атомщиков закрыли мотосезон-2022

24 сентября в городе Полярные Зори состоялось традиционное закрытие мотосезона 2022 года, организованное работниками «Колатомэнергоремонта» - байкерами мотоклуба «Северный Орден МС», при поддержке отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори.

Мероприятие собрало мотоциклистов со всей Мурманской области в небольшом коттедже у подножья «Лысой горы» горнолыжного комплекса «Салма». Программа закрытия сочетала в себе всё то, что так любят байкеры: небольшой мотопробег, горячий чай или кофе с печеньем, сваренные в казане хашлама и плов, дружеское общение у костра с обсуждением мотопутешествий, организованных и проведенных в завершающемся сезоне.

Перед официальным стартом большая площадка у «Стелы» города Полярные Зори по традиции заполняется «железными конями» всех «пород» и «мастей». Поклонники байков проезжают организованной колонной по центральной улице города, вызывая удивление и восхищение у горожан, которые тут же начинают фотографировать, а также интерес у проезжающих мимо автомобилей.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», несмотря на прохладную погоду, столбик термометра едва превышал отметку 9 градусов, прокатиться в колонне собралось около 30 мотоциклистов. Проезд колонны был организован с соблюдением всех правил дорожного движения и с обеспечением максимальной безопасности для всех участников движения. В конце мероприятия собравшиеся поделились планами путешествий на следующее лето, пожелали друг-другу ровных дорог и приятных попутчиков.

«Приятной неожиданностью является тот факт, что среди работников нашего предприятия с каждым годом становится всё больше любителей мототехники. От лица всех присутствующих на закрытии сезона байкеров выражаю огромную благодарность председателю отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Андрею Соколову за содействие в организации мероприятия», – сказал дефектоскопист 4 разряда «Колатомэнергоремонт», глава Полярнозоринского отделения мотоклуба «Северный Орден МС» Валентин Колинько.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».