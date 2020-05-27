Мурманская область. Арктика (16+)27.05.20 09:15
В городе атомщиков завершают отопительный сезон
Как сообщает администрация муниципального образования, несколько дней подряд в Полярных Зорях стоит отличная погода (среднесуточно не менее 8 градусов), прогноз не обещает сильных понижений температуры воздуха в ближайшее время.
С 8.00 27 мая 2020 года теплоснабжающие организации начнут отключать системы отопления жилищного фонда, социальных объектов и предприятий.
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Последние комментарии
Zdoroviak
27.05.20 12:02
Очередная дурь, которая будет только всё сдерживать и запутывать. Интересно, а кто будет давать справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда? А главное,
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Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
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Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
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