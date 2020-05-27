В городе атомщиков завершают отопительный сезон

Как сообщает администрация муниципального образования, несколько дней подряд в Полярных Зорях стоит отличная погода (среднесуточно не менее 8 градусов), прогноз не обещает сильных понижений температуры воздуха в ближайшее время.

С 8.00 27 мая 2020 года теплоснабжающие организации начнут отключать системы отопления жилищного фонда, социальных объектов и предприятий.