В городе Дудинка Красноярского края завершились юнармейские военно-спортивные игры «Арктика – 2025»

Мероприятие стало ярким событием в жизни молодёжи, объединяющим юнармейцев Таймыра. На церемонии закрытия соревнований присутствовали заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, глава Таймыра Алексей Членов, а также другие почетные гости.

Заместитель командующего Северным флотом поприветствовал участников и победителей военно-спортивных игр.

«Конечно же, то, что происходило на протяжении этих двух дней, запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. Отстаивать честь юнармейца в таких соревнованиях, пусть даже в небольшом масштабе, – это дорогого стоит. Вы научились в первую очередь чувству локтя, умению работать в команде. Это очень вам пригодится в вашей будущей жизни. То, что вы получили здесь, останется с вами навсегда», – подчеркнул вице-адмирал Олег Голубев.

На церемонии закрытия соревнований также выступил глава Таймыра Алексей Членов: «Я вижу, что на лицах наших участников уже есть лёгкая усталость. Действительно, за эти два дня была упорная борьба, и мы знаем это не понаслышке. Видно, что ребята отдавались полностью. Да, кому-то не хватило терпения, кому-то не хватило выносливости, но это как раз задел, над чем надо работать в будущем. Я думаю, что в следующем году у нас будут другие победители, но в любом случае побежденных никогда не будет!».

По итогам состязаний третье место заняли юнармейцы Арктического зонального центра Таймырского колледжа, второе место – юнармейцы Военно-патриотического клуба «Гвардия» из города Иланска. Первое место в напряженной борьбе завоевали юнармейцы команды «Патриот Таймыра» Детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор». Отдельным призом командования отряда кораблей Северного флота была отмечена команда юнармейцев из Диксона.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в юнармейских военно-спортивных играх «Арктика – 2025» принимали участие 18 команд из восьми муниципальных образований Красноярского края. В их числе представители общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Иланского района, городов Дудинка, Норильск, Игарка, посёлков Диксон и Носок, сёл Туруханск и Хатанга.

Юнармейцы соревновались на протяжении двух дней. За это время участники прошли 10 этапов, среди которых были преодоление полосы препятствий, стрельба, оказание медицинской помощи и ориентирование на местности. Каждое задание требовало не только физической силы, но и умения быстро принимать решения, работать в команде, сохранять спокойствие в любой ситуации, а также смекалки и взаимовыручки.

