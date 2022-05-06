В городе-герое Мурманске 6 мая проходит «Вахта памяти»

Сегодня, в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову и почтил память павших солдат минутой молчания. Мероприятие состоялось в рамках общегородской акции «Вахта памяти».

Почтить память павших героев пришли и участники Великой Отечественной войны, дети войны, представители ветеранских общественных организаций.

«Мы должны постоянно уделять внимание нашим ветеранам. Ведь самое главное для них — теплота и забота. Спасибо нашим героям, низкий поклон за то, что мы живем в свободной стране. Наша задача – передавать память о событиях более чем 70-летней давности новым поколениям», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор поблагодарил кадетов, школьников, юнармейцев, волонтеров и всех тех небезразличных, кто помогает ветеранам каждый день.

Глава региона напомнил, что церемония возложения цветов к памятнику Анатолию Бредову – традиционное мероприятие. Герой Советского Союза совершил боевой подвиг в 21 год.

«Об этом нужно помнить всегда. Сейчас наш парни, которые воюют на Украине с теми же самыми нацистами, освобождают украинскую братскую землю, – тоже совершают великие подвиги», - отметил губернатор.

Депутаты Мурманской областной Думы тоже приняли участие в мероприятиях в рамках общегородской «Вахты памяти». Они начались с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза А. Ф. Бредову. Память воинов Полярной дивизии почтили у одноименного памятника в областном центре. Выступая на митинге, председатель областной Думы Сергей Дубовой отметил:

- Суровый северный край стал местом подвига тысяч известных и безвестных героев. В их числе – воины легендарной Полярной дивизии. В сентябре 41-го вчерашние представители мирных профессий ушли защищать свою землю, навсегда став символом мужества и стойкости. Они одержали победу над технической мощью и разрушили планы захватчиков на Кольской земле. Они защищали то, что дороже всего – свою Родину, свободу, нашу жизнь.Мы помним свою историю, чтим своих героев и гордимся ими. Эта нить, которая связывает все поколения, объединяет нашу страну.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех округах Мурманска проходят патриотические акции, концерты, флешмобы, митинги. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/