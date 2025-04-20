В городе-герое Мурманске, городе морской доблести Североморске и городе Трудовой Доблести и Славы Кандалакше пройдут торжественные парады

В Мурманске под руководством губернатора Андрея Чибиса состоялось совместное заседание правительства Мурманской области и организационного комитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Один из вопросов повестки касался готовности муниципальных образований к торжественной дате.

О подготовке областного центра к празднованию юбилея Победы и 40-летия со дня присвоения Мурманску почетного звания «Город-герой» доложил первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев. Работа уже начата – обследованы и приводятся в порядок все памятники, мемориальные доски и воинские захоронения, расположенные на территории муниципалитета. В преддверии Дня Победы в местах массовых гуляний и на маршруте следования колонны «Бессмертного полка» будет проведена тщательная уборка, пройдут общегородские субботники 26 апреля и 3 мая.

Вахта памяти и скорби 6 мая и праздничные мероприятия 9 Мая затронут все без исключения районы города. На Абрам-Мысе центром торжеств станет мемориал воинам 1-го корпуса ПВО, а в Росляково – площадка перед ДК «Судоремонтник». 5 и 7 мая во время репетиций военного парада, а также непосредственно 9 Мая в центре Мурманска будут введены временные ограничения движения транспорта.

«Подготовка и проведение мероприятий к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, безусловно, почётная и ответственная задача, и, конечно, меры безопасности должны быть соответствующие. После подготовки постановлений информация будет размещена на официальном сайте администрации города Мурманска. Прошу жителей города учитывать график ограничений при планировании поездок», – подчеркнул Иван Лебедев.

Также в честь празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск проведение торжественных праздничных мероприятий запланировано 8 и 9 мая, рассказал глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Так, в канун Дня Победы – 8 мая – пройдёт торжественное поднятие копии Знамени Победы на мысе Алыш, митинг с зажжением Огня памяти, а также церемония разворачивания самой большой копии Знамени Победы (площадь 1056 кв. метров).

Наиболее значимые мероприятия 9 Мая: торжественный парад войск Североморского гарнизона на Приморской площади, праздничный концерт, а также салют. Кроме того, в День победы будут работать филиалы Военно-морского музея Северного флота: «Краснознаменная подводная лодка «К-21», музей морской авиации Северного флота в Сафоново, а также Североморский музейно-выставочный комплекс.

Также торжественные мероприятия пройдут в Кандалакшском округе.

«В этом году, объявленном Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, мы возрождаем славную традицию – проведение военного парада в виде торжественного шествия. Участие в нём примут личные составы войсковых частей, дислоцирующихся на территории Кандалакшского округа – Пограничной службы ФСБ по Республике Карелия в селе Алакуртти, 80-й отдельной мотострелковой бригады Арктической и 37-й отдельной инженерной бригады. Будут задействованы бойцы и боевая техника для прохождения в механизированной колонне. Военный парад станет не только возрождением традиции чествования победителей, но и данью уважения к нынешним Защитникам Отечества – участникам СВО», – отметил Александр Самарин.

Митинги и праздничные программы 9 Мая пройдут в каждом из поселений округа. В Кандалакше они будут организованы на центральной площади, где будут работать выставка военной техники, тематические площадки, передвижная выставка и ретро-зона. Помимо этого, пройдёт парад школьников в форме родов войск – участников боевых действий на Кандалакшском направлении в годы Великой Отечественной войны, акция «Нить времени» и вынос масштабной копии знамени Победы.

Отдельно глава Кандалакшского округа остановился на праздничной программе, которая пройдёт в Алакуртти, где базируется 80-я отдельная мотострелковая бригада Арктическая. В День Победы на мемориальном воинском кладбище села пройдёт митинг памяти с участием почетного караула и салютной группы. Кроме этого, при поддержке и во взаимодействии с бригадой для жителей села будет организована праздничная концертная программа «Великий май! Победный май!». А на вертолетной площадке развернётся масштабная выставка военной техники, информационное сопровождение которой обеспечат сами военные – механики и водители боевых машин.

«Подготовка к 80-летию Победы идёт в штатном порядке. Праздничная программа будет очень насыщенная. Готовимся встретить великую дату достойно!», – подчеркнул Александр Самарин.