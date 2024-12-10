В городе-герое Мурманске награждены лучшие юнармейцы

Вчера, в День героев Отечества, в торжественной обстановке Дома детского творчества были награждены 53 юнармейца города Мурманска, принимавшие участие в Параде Победы 9 мая на главной площади столицы Кольского Заполярья.

Мурманские юнармейцы - пример для сверстников в учёбе, спорте и общественной жизни. К Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению в городе-герое присоединились уже 596 молодых патриотов.

Медали Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы» ребятам и подготовившим их педагогам, вручил заместитель начальника штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Мурманской области Сергей Тян.

Также в День героев Отечества с праздником северян поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. На оперативном совещании в правительстве региона он рассказал о расширении мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«То, что бойцы и их командиры делают – вызывает глубочайшее уважение. Наша задача и дело чести – продолжать помогать фронту и решать вопросы, связанные с обновлением и модернизацией условий жизни военнослужащих и их семей, в том числе в рамках программы реновации ЗАТО, которая была поддержана Президентом России», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает администрация города Мурманска, в приоритете – социальная поддержка и реабилитация ветеранов СВО. В настоящее время перечень насчитывает 33 меры и продолжает расширяться на основе запросов и потребностей самих военнослужащих.

С 2019 по 2023 годы на развитие населённых пунктов с дислокацией военных направлено порядка 14 млрд рублей, две трети из которых – региональные средства, в том числе в рамках плана «На Севере – жить!». С 2024 по 2026 годы в улучшение жизни военнослужащих вложено свыше 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28994&page=1