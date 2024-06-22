В Мурманской области предполагается внести изменения в правила использования беспилотных воздушных судовУскорение инфляции с 11 по 17 июня во многом связано со значительным удорожанием картофеля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.24 15:00

В городе-герое Мурманске почтили память героев Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  в областном центре прошёл митинг, в котором приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат Михаил Белошеев, представители правительства региона, Северного флота, администрации Мурманска, ветеранских и общественных организаций, жители города.

В своём выступлении спикер регионального парламента отметил, что 83 года назад мирная жизнь Мурманской области и всей страны была прервана вероломным нападением нацистской Германии.

- Впереди был долгий путь страшных, порой нечеловеческих испытаний. 1418 дней, наполненных страданиями, отчаянием, надеждой и ненавистью. Война принесла горе в каждую семью, в каждый дом, - сказал он. – Сегодня мы вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, кто умер от холода, голода, ран, замучен в концлагерях. В этот день мы чтим память всех, кого забрала война. Мы склоняем головы перед страшным, но великим прошлым. Они совершили подвиг, которому нет равных. Мы всегда будем помнить наших земляков, всех, кто стал для нас образцом несгибаемого мужества, истинного героизма в защите Отечества, столь необходимого нам и сегодня!

Начало мероприятия ознаменовала песня Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война».

В 12.15 по московскому времени одновременно во всей России прошла минута молчания, минута скорби. 22 июня 1941 года именно в это время по радио прозвучало сообщение о нападении фашистской Германии на нашу страну. Военные действия в Кольском Заполярье начались с массированных авиационных налётов на города, населённые пункты, промышленные объекты, погранзаставы и военно-морские базы. Для врага Мурманск был важным стратегическим направлением.

В жестоких оборонительных боях, проявляя мужество и стойкость, советские пограничники, бойцы 14-й армии, моряки Северного флота не позволили фашистскому командованию достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных целей. В результате здесь находился единственный участок советско-германского фронта, где войска противника так и не смогли перейти границу.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню у подножия памятника «Алеша».

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30396/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Для портов Мурманской области не хватает провозных мощностей
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:30«Правда или действие». Художественный сериал, 11 серия (16+)20:10Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в мае ускорилась-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 2,81 рубля, доллар вырос на 2,54 рубля-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика