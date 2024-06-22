В городе-герое Мурманске почтили память героев Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в областном центре прошёл митинг, в котором приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутат Михаил Белошеев, представители правительства региона, Северного флота, администрации Мурманска, ветеранских и общественных организаций, жители города.

В своём выступлении спикер регионального парламента отметил, что 83 года назад мирная жизнь Мурманской области и всей страны была прервана вероломным нападением нацистской Германии.

- Впереди был долгий путь страшных, порой нечеловеческих испытаний. 1418 дней, наполненных страданиями, отчаянием, надеждой и ненавистью. Война принесла горе в каждую семью, в каждый дом, - сказал он. – Сегодня мы вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, кто умер от холода, голода, ран, замучен в концлагерях. В этот день мы чтим память всех, кого забрала война. Мы склоняем головы перед страшным, но великим прошлым. Они совершили подвиг, которому нет равных. Мы всегда будем помнить наших земляков, всех, кто стал для нас образцом несгибаемого мужества, истинного героизма в защите Отечества, столь необходимого нам и сегодня!

Начало мероприятия ознаменовала песня Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война».

В 12.15 по московскому времени одновременно во всей России прошла минута молчания, минута скорби. 22 июня 1941 года именно в это время по радио прозвучало сообщение о нападении фашистской Германии на нашу страну. Военные действия в Кольском Заполярье начались с массированных авиационных налётов на города, населённые пункты, промышленные объекты, погранзаставы и военно-морские базы. Для врага Мурманск был важным стратегическим направлением.

В жестоких оборонительных боях, проявляя мужество и стойкость, советские пограничники, бойцы 14-й армии, моряки Северного флота не позволили фашистскому командованию достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных целей. В результате здесь находился единственный участок советско-германского фронта, где войска противника так и не смогли перейти границу.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню у подножия памятника «Алеша».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30396/