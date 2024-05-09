В городе-герое Мурманске прошёл Парад Победы

Сегодня в городе-герое Мурманске прошёл традиционный парад войск Мурманского гарнизона и боевой техники в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

За прохождением войск по традиции наблюдали ветераны, труженики тыла, дети войны, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители областной Думы и администрации города, главы региональных управлений силовых структур. Принимал парад командующий Краснознамённым, ордена Ушакова, Северным флотом, вице-адмирал Константин Кабанцов. Командовал парадом заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Дмитрий Украинец.

«День Победы – это день, ради которого миллионы наших соотечественников пожертвовали собой. Это день, ради которого стояли плечом к плечу, сражаясь на фронте и трудясь в тылу, в голоде и холоде, долгих четыре года. Не зная, когда этот день настанет, но точно зная, что Победа будет за нами. День Победы никогда не станет для нас менее значимым, чем для нашей страны в 1945 году. Потому что наши деды и прадеды на века показали нам пример мужества, героизма, любви к своим близким, своей стране, и умение защищать её. Сегодня мы точно уверены, что те бойцы, которые сражаются за нашу страну на специальной военной операции, те, кто помогает фронту, семьи, которые ждут своих близких, проявляют чудеса мужества и героизма. И мы точно уверены, что мы все, каждый на своём месте, сделаем всё, чтобы приблизить новую и очень важную для нас Победу. Чтобы наши дети и внуки также гордились сегодняшним поколением, как мы гордимся поколением победителей. Победа, безусловно, будет за нами. Дорогие друзья, с праздником! С Днём Великой Победы!», – сказал Андрей Чибис.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры, уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны. День Победы – священный праздник народной славы и гордости. 79 лет отделяют нас от знаменательного дня, который изменил судьбу не только нашей страны, но и всего мира. Мы с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто мужественно противостоял грозному врагу и защитил независимость родной земли. Память о павших в сражениях и жертвах нацизма навсегда останется в наших сердцах. Патриотизм, стойкость и несгибаемая сила духа народа, беспримерный подвиг советских воинов служат мощным нравственным ориентиром для нынешних защитников Отечества. Сегодня мы так же, как и наши деды и прадеды, сражаемся за свою Родину, за её будущее, за то, чтобы в мире не осталось места последователям нацизма. Мы отдаём дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Гордимся подвигом наших современников, которые с оружием в руках продолжают славный боевой путь поколения победителей фашизма. С февраля 2022 года Северный флот принимает участие в специальной военной операции. Воины-североморцы с честью выполняют свой воинский долг. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, двум соединениям береговых войск флота присвоено почётное именование гвардейских, а 18 военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации. Уважаемые товарищи, сердечно поздравляю вас с Днём Победы, желаю вам крепкого флотского здоровья, счастья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов и свершений во имя России. С Днём Великой Победы!» – сказал командующий Краснознамённым, ордена Ушакова, Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

Старт парада ознаменовала легендарная мелодия композитора Александрова «Священная война». Эта песня на стихи Василия Лебедева-Кумача стала символом несокрушимой воли народа, вставшего на защиту Родины и победившего вероломного врага. Знамённая группа, лучшие воины 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова мотострелковой бригады, вынесла на центральную площадь Государственный флаг Российской Федерации и реликвию России – Знамя Победы.

Знамённую группу возглавил командир мотострелкового взвода 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады гвардии старший лейтенант Дмитрий Волошин. За проявленное мужество и отвагу при выполнении задач специальной военной операции Дмитрий Волошин награждён Орденом Мужества. Право нести Государственный флаг РФ был удостоен командир штурмового отделения 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской Кутузова бригады гвардии сержант Евгений Верзунов. Он награждён медалью за отвагу, медалью Жукова и медалью за храбрость.

В военном параде приняли участие более 500 военнослужащих Министерства обороны, 35 единиц военной техники, а также парадные расчёты силовых ведомств и учебных заведений города Мурманска.

Традиционно парад открыла сводная рота барабанщиков Мурманского филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища. В состав роты входят нахимовцы 6-х классов, а также воспитанницы юнармейского отряда имени Героя России Тимура Апакидзе гарнизона Североморск-3. В парадном строю были продолжатели славных Северного флота – дети участников специальной военной операции.

Парадный расчёт краснознаменных подводных сил Северного флота представил 2-й экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955 «Борей-А». Подводный крейсер назван в честь русского воеводы, князя Дмитрия Пожарского, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов.

Под боевым гвардейским знаменем также чеканили шаг парадный расчёт смешанного Киевского 403-го отдельного Краснознамённого ордена Суворова 2-й степени авиационного полка, парадный расчёт 98-го отдельного смешанного авиационного полка, отдельная гвардейская Киркенесская Краснознаменная бригада морской пехоты береговых войск Северного флота, парадный расчёт 80-й отдельной могострелковой бригады (арктической), парадный расчёт отличниц боевой и политической подготовки 7-го сметанного авиационного корпуса.

В параде Победы приняли участие сотрудники управления федеральной службы исполнения наказаний и Главного управления МЧС по Мурманской области, парадный расчёт военного учебного центра при Мурманском арктическом университете, сводный парадный расчёт самых юных участников парада — Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» образовательных учреждений города Мурманска, нахимовцы 4 и 6 курсов. Завершил прохождение парадный расчёт военно-патриотического объединения «Вымпел».

На главную площадь города Мурманска традиционно вышла и боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации, которой управляют внуки и правнуки поколения победителей. Парадную механизированную колонну возглавил легендарный средний танк времён Великой Отечественной войны «Т-34», который по праву считается оружием Победы.

Также по проспекту Ленина прошли двухзвенные снего-болотоходы ГАЗ- 3344-20, модернизированные бронетранспортеры БТР-82 АМ, боевые танки Т-80 БВМ с газотурбинным двигателем, наиболее приспособленные к действиям в условиях не только Крайнего Севера, но и в условиях жаркого климата. Также на центральную улицу вышли универсальные мобильные радиорелейные станции P-416 ГМ, предназначенные для повышения эффективности работы подразделений радиолинейной связи в полевых условиях, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-6», установки берегового ракетного комплекса «БАСТИОН», мобильные береговые комплексы «БАЛ» и мобильные береговые комплексы радиолокационной разведки «Монолит-БР», а также дымовые машины ТДА-3 и машины радиационной химической и биологической защиты РХМ-6 – образцы новейшей техники по получению и обработке информации о возможных заражениях и выбросах.

Замкнул парадную колонну автомобильный транспорт частей и подразделений материально-технического обеспечения Северного флота.

В завершении прохождения военной техники сводный военный оркестр Северного флота исполнил песню композитора Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Также сегодня в Мурманске состоялся торжественный митинг на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.».

Фото: https://gov-murman.ru