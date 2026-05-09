В городе-герое Мурманске прошёл Парад Победы

Сегодня в городе-герое Мурманске прошёл парад, посвящённый 81-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За прохождением войск традиционно наблюдали ветераны, труженики тыла, дети войны, участники специальной военной операции, руководители областной Думы и администрации города, главы региональных управлений силовых структур, жители и гости города.

Парад принимал Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов. Приветствуя собравшихся, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что благодаря сплочённости и самоотверженности нашего народа врагу не удалось захватить Мурманск – стратегический порт на севере страны.

«Северный рубеж – особенный. Бойцы Красной Армии и Северного флота, Полярной дивизии, народного ополчения, пограничники каменной стеной встали на пути фашистских войск, в тяжелейших условиях Крайнего Севера держали оборону, а потом разгромили врага в Заполярье, освободив в том числе Северную Норвегию. Всё это время в почти сожжённом Мурманске под бомбежками кипела работа. Рыбаки обеспечивали фронт продовольствием. Дети войны подростками встали за станки, выпуская оружие и боеприпасы. Трудились портовики, приняв за годы войны более 250 судов северных конвоев, которые шли в сопровождении Северного флота. Переработаны миллионы грузов, получены тысячи танков и самолётов. Северяне внесли вклад в дело общей победы, который переоценить невозможно. С Днём великой Победы! Вечная память нашим героям. Слава народу-победителю!» – сказал глава региона.

Андрей Чибис отметил, что воспитанные на подвиге героев, народа-победителя, бойцы нашего поколения вновь защищают Россию на полях специальной военной операции, храбро и мужественно выполняя все поставленные задачи, приближая нашу победу.

Собравшихся поздравил командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов.

«Каждая семья в России помнит и ценит своих героев: бойцов Красной Армии, моряков Военно-морского флота, партизан, тружеников тыла – всех, кто мужественно боролся за наше будущее. Мы с благодарностью преклоняем головы перед всеми, кто, не щадя своей жизни, отстаивал свободу и независимость нашей Родины. Сегодня военнослужащие Северного флота, 14-го армейского корпуса достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов Российской Федерации. В ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма за свободу и независимость нашей Родины. За героизм, стойкость и мужество более двадцати тысяч военнослужащих отмечены государственными наградами, а 22 воина-североморца удостоены звания Героя Российской Федерации. Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Ваши стойкость и самоотверженность – это пример любви к Родине, верности присяге и несокрушимой силы духа. Мы будем и впредь держать равнение на вас, опираясь на наши вековые традиции, чтобы обеспечить свободное и безопасное будущее России. Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днём Победы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов и свершений во имя великой России!», – сказал адмирал Константин Кабанцов.

Командовал Парадом Победы заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Дмитрий Украинец. Парад возглавили знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы – право нести главные символы предоставлено воинам 71 гвардейской мотострелковой дивизии. Участие в параде приняли более 600 военнослужащих, в том числе участники специальной военной операции, парадные расчеты силовых структур и ведомств.

После парада традиционно стартовала акция «Бессмертный полк»: в шествии принял участие губернатор Андрей Чибис с семьёй. В руках у главы региона – портрет его дедушки, Александра Семеновича Чибиса, погибшего на Курской дуге.

