В городе-герое Мурманске состоялся торжественный концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова вчера состоялся торжественный концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие собрало участников ветеранских и волонтёрских организаций, военнослужащих, представителей поискового движения. С приветственным словом к присутствующим обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы не знаем, как могла бы повернуться история, если бы не северяне, все те бойцы, все те труженики, которые сражались и трудились на нашей земле. Они внесли неоценимый вклад в великую Победу. За что низкий поклон. И сегодня мы знаем и видим, с каким мужеством, храбростью, профессионализмом сражаются герои нашего времени. Огромное спасибо всем тем, кто сегодня обеспечивает безопасность нашей страны», — подчеркнул глава региона.

В рамках концерта состоялось вручение высоких государственных и региональных наград.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медали «За храбрость» II степени, медали «За отвагу» и ордена Мужества (посмертно) были переданы членам семей военнослужащих.

Губернатор Мурманской области вручил Почётные знаки «За доблестную службу в Заполярье» военнослужащим за заслуги в укреплении оборонной мощи. Также Почётным знаком «СВОих не бросаем» отмечены волонтёры за помощь Вооружённым Силам России. Благодарственными письмами поощрены представители общественных организаций, работники образования и культуры.

После церемонии награждения командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов поздравил собравшихся с Днём Победы и вручил награды отличившимся военнослужащим.

«Нашим воинам командование группировок доверяет ответственные задачи на самых сложных и трудных участках фронта, и они полностью оправдывают это доверие. За мужество, стойкость и героизм на данный момент 22 воина-североморца удостоены звания Героя Российской Федерации», - сказал командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов.

Кульминацией вечера стало выступление ансамбля песни и пляски Краснознамённого Ордена Ушакова Северного флота и других творческих коллективов.

