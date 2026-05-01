Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
В городе-герое Мурманске стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка — 2026»

В преддверии 81‑й годовщины Великой Победы Мурманск присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка — 2026».

Георгиевская лента — не просто атрибут праздника, это знак глубокой благодарности героям, отстоявшим свободу нашей Родины, мост между поколениями, напоминание о цене Победы.

Старт акции дан накануне на территории парка им. О.П. Найденова на Семёновском озере. Добровольцы из «ДОБРО.Центра» развития волонтёрского движения и «Молодой гвардии «Единой России» вручали мурманчанам георгиевские ленты, напоминая её историю и значение. Присоединилась к акции и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева — её участие подчеркнуло значимость акции для всего города‑героя.

Как отмечает администрация муниципалитета, у каждого жителя и гостя Мурманска будет возможность присоединиться к всенародному движению памяти, а также принять участие в голосовании за общественную территорию, которая будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:  2 мая в 16.00 - в Центральном сквере (ул. Воровского, 11) и у памятника Анатолию Бредову (перекресток просп. Ленина и ул. Профсоюзов);  4 мая в 17.00 — эстафету примет «Кольский парк» (просп. Кольский, 101);  7 мая в 18.00 — финальная точка акции - торгово‑развлекательный комплекс «Плазма» (ул. Рогозерская, 4).

 

 

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
