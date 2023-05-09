В городе-герое Мурманске в военном параде в честь Дня Победы приняли участие более пятисот военнослужащих Министерства обороны

Сегодня в городе-герое Мурманске прошёл традиционный парад войск Мурманского гарнизона и боевой техники в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С трибун на главной городской площади за прохождением войск по традиции наблюдали ветераны, труженики тыла, дети войны, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители областной Думы и администрации города, главы региональных управлений силовых структур. Принимал парад командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев.

Он зачитал приказ Министра обороны Российской Федерации генерала армии — Сергея Шойгу.

«Товарищи и матросы, старшины и прапорщики, мичманы и офицеры, дорогие ветераны! Сегодня, 9 мая, наша страна отмечает всенародный праздник — День Победы. Это не просто историческая дата, она напоминает о цене, которую заплатил мир за свободу и независимость, а также недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого. Великая Отечественная война легла на плечи нашего народа, каждая семья в России помнит и ценит своих героев — бойцов Красной Армии, партизан, тружеников тыла — всех, кто мужественно боролся за наше будущее. Мы никогда не забудем их самоотверженность, отвагу и преданность Родине. Достойно продолжает славные боевые традиции и нынешнее поколение воинов. В ходе специально военной операции военнослужащие, добровольцы, граждане, призванные на военную службу по мобилизации, выполняют поставленные задачи. Они с честью выполняют свой священный долг по защите национальных интересов государства, сражаются с последователями нацизма. Уважаемые товарищи! Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с народным праздником — Днём Победы!», — сказал Александр Моисеев.

К участникам и гостям парада обратился глава региона Андрей Чибис.

«Дорогие друзья! Ветераны, дети войны, военнослужащие и их семьи! Сегодня священный день для всего нашего народа и для всей нашей страны. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защитил нашу страну в годы Великой Отечественной войны, дал ей свободу и возможность развиваться. Защитники Кольского Заполярья внесли свой неоценимый вклад в общую Победу, не дав фашистам захватить Мурманск. Все годы войны труженики тыла выполняли свой долг, приближая нашу Победу. Сегодня внуки и правнуки поколения Победителей достойно защищают нашу страну на полях специальной военной операции, и все северяне сплотились для того, чтобы помочь. Победа будет за нами! Слава народу победителю! С Днём Великой Победы!», — сказал губернатор.

Старт парада ознаменовала легендарная мелодия композитора Александрова «Священная война». Эта песня на стихи Василия Лебедева-Кумача стала символом несокрушимой воли народа, вставшего на защиту Родины и победившего вероломного врага. Знамённая группа, лучшие воины 200-й отдельной гвардейской Печенгской ордена Кутузова 2-й степени мотострелковой бригады, внесла на Государственный флаг Российской Федерации и реликвию России — Знамя Победы.

В военном параде приняли участие более пятисот военнослужащих Министерства обороны, 40 единиц военной техники, а также парадные расчёты силовых ведомств и учебных заведений города.

Юные музыканты, барабанщики филиала Нахимовского военно-морского училища, задавали темп и ритм движения парадных расчётов.

Воинские части и соединения были представлены расчётами экипажа атомного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» проекта 667 БДРМ «Дельфин»; чеканил шаг парадный расчёт 403-го отдельного гвардейского смешанного Киевского Краснознамённого ордена Суворова 2-й степени авиационного полка, 98-го отдельного смешанного авиационного полка, 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической). Кроме того, по главной площади города-героя Мурманска прошли лучшие представительницы 45-й Армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Объединение выступает надёжным щитом воздушного пространства в Арктической зоне.

Также в параде приняли участие сотрудники управления федеральной службы исполнения наказаний и Главного управления МЧС по Мурманской области, студенты Мурманского государственного технического университета, участники военно-патриотического клуба «Вымпел», движения «Юнармия», кадеты и нахимовцы.

На площадь традиционно вышла и боевая техника Вооруженных Сил Российской Федерации, которой управляют внуки и правнуки поколения победителей. Парадную механизированную колонну возглавил легендарный средний танк времён Великой Отечественной войны «Т-34», который по праву считается оружием Победы.

В параде приняли участие снегоболотоходы, бронетранспортеры БТР-82-AM, модернизированные основные боевые танки Т-80 БВМ, пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», мобильные береговые ракетные комплексы «Бал», мобильные береговые комплексы радиолокационной разведки «Монолит-БР», мобильные пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400, машины радиационной химической и биологической защиты РХМ-6, дымовые машины ТДА-3.

По завершению прохождения военной техники сводный военный оркестр Северного флота исполнил песню композитора Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в этот знаменательный день в Мурманске прошёл митинг на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.», в 14.00 для северян и гостей города-героя Мурманска на площади Пять Углов началась концертная программа. Кроме того, на территории Морского вокзала до 16.00 будет работать выставка военных кораблей, интерактивная программа, а всех желающих угостят ухой от «Антей-Север».

В соответствии с приказом Министра обороны России Сергея Шойгу в 22.00 по местному времени состоятся артиллерийские салюты в городах-героях Москве, Мурманске, Волгограде, Керчи, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии. В столице Кольского Заполярья 30 залпов прозвучат с площадки в районе Абрам-Мыс.

Фото: https://gov-murman.ru