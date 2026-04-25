В городе-герое открылась выставка «Немые свидетели войны»

В преддверии Дня Победы жители и гости Мурманска могут ознакомиться с подлинными артефактами, поднятыми с полей сражений на Печенгском направлении. Уникальная выставка «Немые свидетели войны» открылась в Центре гражданского единства и этнокультурного развития народов России.

За каждым экспонатом — судьба, подвиг и память о тех, кто громил врага в суровых условиях Кольского Заполярья.

В экспозиции представлены личные вещи кадровых бойцов и ополченцев Полярной дивизии и других соединений 14‑й армии Карельского фронта: пробитая осколком каска, покореженный приклад винтовки, солдатская ложка с выгравированным именем, пожелтевшие письма с фронта, предметы военного быта, помогавшие выжить в экстремальных условиях, и многое другое. Эти находки помогают понять, через какие испытания прошли наши деды и прадеды, и почувствовать личную связь с героическим прошлым.

Посмотреть выставку могут все желающие, побывав в Центре гражданского единства и этнокультурного развития народов России (ул. Адмирала флота Лобова, 47).

