В городе-герое прошли соревнования по футболу
В Мурманске состоялся ежегодный XXV турнир по футболу памяти экипажа атомной подводной лодки «Курск». Состязания проходили в спортивном зале СШ №6 и на базе ГСЦ «Авангард».
Футбол пользуется популярностью среди северян, о чем свидетельствует участие 25 команд из различных городов Мурманской области, включая 15 команд из областного центра.
Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: первая группа - футболисты 2015–2016 годов рождения, вторая группа - футболисты 2017–2018 годов рождения.
Участники продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки и организованности.
Турнир завершился торжественной церемонией награждения.
Призовые места среди ребят 2015-2016 года рождения заняли:
1 место — «Лидер» г. Апатиты;
2 место — «Юная гвардия» г. Мурманск;
3 место — «Лапландия» г. Мурманск.
Победителями среди команд 2017-2018 года рождения стали:
1 место — «Лидер» г. Апатиты;
2 место — «Лапландия» г. Мурманск;
3 место — «Спартак» г. Мурманск.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30918&page=1