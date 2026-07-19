В городе металлургов ход работ по благоустройству социальных объектов на контроле администрации

В конце недели заместитель главы города Мончегорск Владимир Ливдан проконтролировал ход работ на объектах, где сейчас ведётся благоустройство. К осмотру также присоединился заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» Максим Иванов.

Детский сад №25, где в рамках федеральной программы «Модернизация систем образования» и народной программы «На Севере — жить!» проводится капитальный ремонт и обновляется спортивный зал, благодаря региональному проекту «Арктическая школа», инициированному Андреем Чибисом. На данный момент подрядчик приступил к установке вентилируемых панелей на фасаде здания.

Территория у школы №5 им. О.И. Семёнова-Тян-Шанского, на которой благоустраивают территорию в рамках муниципальной программы «Развитие образования». Здесь подрядчик обновит асфальтовое покрытие, тротуар и бордюрных камень, проведёт озеленение территории и заменит уличное освещение на более современное.

В населённом пункте 27км практически завершили благоустройство площадки перед молодёжным пространством «СОПКИ» благодаря гранту компании «Норникель» в рамках социального проекта «Люди территории».

Максим Иванов отметил, что суть этого проекта не только в благоустройстве территории, а в разнообразии культурной жизни молодёжи на территории посёлка лётной доблести.

Также в населенном пункте 27км ведётся обновление спортивного поля на базе школьного стадиона школы №10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, на котором реализуется социальный проект «Мама в форме» эндаумент-фонда «Кольский». На поле обустроят полосу препятствий из 9 элементов для повышения физической активности мам, проживающих на территории военного гарнизона, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/545197/#&gid=1&pid=2