В городе металлургов к летнему сезону приводят в порядок улично-дорожную сеть

Это касается не только уборки песка и мусора с дорог и обочин, но и устранения выбоин и ям.

В этом году силами ММУП «Городское благоустройство» планируется устранить ямы на центральной площади, по проспектам Металлургов и Ленина, на ул. Комсомольская, по проспекту Кирова и Ленинградской наб.

Дорожные рабочие будут устранять ямы при помощи двух технологий: холодным и горячим асфальтом.

Сейчас же ведётся подготовка вырезанных поверхностей к заливке. После этого этапа рабочие приступят к асфальтированию.