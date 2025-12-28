В городе металлургов отметили лучших спортсменов

В администрации города Мончегорска прошло награждение лучших спортсменов, тренеров и ветеранов спорта. Это ежегодное мероприятие позволяет выделить тех, кто достиг особых успехов за год.

Развитию спорта в городе уделяется большое внимание. Имена мончегорских спортсменов продолжают звучать как по России, так и в мире. Награждение по итогам года провели глава города Андрей Рудаков, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов и председатель Совета депутатов Ольга Островецкая.

16 спортсменов, показавшие блестящие достижения в своих дисциплинах, получили памятные адреса и тематические календари с фотографиями. Не оставили незамеченными тренеров, отдавшие немало сил подготовке будущих чемпионов. Двенадцать наставников удостоились заслуженных грамот, ведь именно благодаря их стараниям и верности своему делу спортсмены смогли достичь впечатляющих высот. Отдельно отметили также наиболее успешные команды.

Особое уважение ветеранам спорта, чьё непоколебимое служение спортивному движению является источником вдохновения для молодёжи. Были отмечены 3 ветерана спорта - мастера спорта Анна Белая (лыжные гонки), Мария Максименко (горнолыжный спорт) и Владимир Зегеров (горнолыжный спорт). В специальной категории «Спортивное долголетие» почётное признание получили: Иван Макаров и Владимир Смирнов, которые демонстрируют своим активным образом жизни пример истинного спортивного духа даже в зрелые годы. Заслуженный вклад Сергея Корабелкина в процветание спортивной отрасли области был оценён Почётной грамотой Мурманской областной Думы.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/535731/